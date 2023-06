La cererea mare, apare si oferta pe masura, cel putin asta este regula pentru sectorul imobiliar din marile orase. La Cluj insa, lucrurile stau diferit. Investitiile in apartamentele oferite spre inchiriere nu sunt o prioritate pentru proprietarii clujeni, care tin sa exploateze orice "debara" pe care o au, transformand-o intr-un apartament de dat in chirie. Daca cererea e mare, de ce sa ne mai intereseze calitatea ofertei? Asadar, o noua garsoniera de 11 mp isi "cauta" chiriasul in "orasul de ... citeste toata stirea