Gasca de cersetori de pe Calea Turzii a revenit. Multe persoane care apeleaza la mila publicului se strang in zona: ,,Stau pe drum, cersesc, se cearta"

Calea Turzii a devenit unul dintre locurile in care cersitul se practica la ordinea zilei.Dupa o actiune a politistilor de luna trecuta, o parte din cersetori au fost amendati si trimisi inapoi cu trenul in judetele din care au venit, Alba respectiv Mures.Acest lucru se pare ca nu a fost suficient insa, banda de cersetori fiind prezenta din nou in zona.Nu este clar daca este vorba de aceiasi indivizi sau de altii, insa comportamentul este identic. Cei care locuiesc in zona se plang ca ... citește toată știrea