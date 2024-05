Gata cu vacanta, elevii revin in salile de clasa miercuri! Cand se termina anul scolar

Miercuri, in 8 mai, elevii revin in salile de clasa dupa vacanta de Paste in care au intrat pe data de 27 aprilie. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, modulul V al anului scolar incepe miercuri si se termina pe data de 21 iunie.Amintim faptul ca pentru clasele a XII-a, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie pe 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a anul scolar are o durata de 35 de saptamani de cursuri si se ... citește toată știrea