Gata, s-a votat! Centralele de apartament sunt interzise in Cluj-Napoca. In apartamentele noi, nu se vor mai putea pune centrale

Centralele termice individuale de apartament sunt interzise in Cluj-Napoca, conform unei decizii adoptate marti, 18 ianuarie, de catre consilierii locali.Decizia ii va afecta pe toti clujenii care isi vor cumpara apartamente noi in blocurile cu mai mult de 6 apartamente, ce vor ridicate de constructori de acum incolo. Acestia vor trebui sa se asigure ca imobilul are centrala de bloc sau daca nu , sa se racordeze la Termoficare.Primarul Emil Boc: "Pana la urma toate aceste propuneri au doua ... citeste toata stirea