Presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, spune ca clujenii nu ar trebui sa-si faca griji pentru starea gazonului de pe Cluj Arena in acest an. Tise precizeaza ca acesta va fi schimbat integral de catre organizatorii festivalului Untold, dar si ca acestia vor aduce in aceasta vara "cel mai performant portafloor din lume".Presedintele Consiliului Judetean Cluj a mai punctat ca se va percepe "o suma consistenta ca si garantie", inaintea marelui festival."La Untold pe mine ma intereseaza ... citeste toata stirea