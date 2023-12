Un barbat a fost retinut de politisti, dupa ce i-a dat foc masinii concubinei, pe fond de gelozie.La data de 1 decembrie a.c., Politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 52 de ani, cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infractiunea de distrugere.In fapt, la data de 1 decembrie a.c., 19.30, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un autoturism este cuprins de flacari, in localitatea ... citeste toata stirea