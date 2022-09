George Simion a depus un proiect de lege care interzice consumul de insecte. Care sunt cele trei insecte aprobate pentru consum in UE

Alianta pentru Unirea Romanilor a depus, miercuri, 14 septembrie, la Parlament, un proiect de lege privind interzicerea utilizarii insectelor in productia de hrana pentru populatia umana."In conditiile in care omenirea este supusa unei manipulari oribile, zeloase si din ce in ce mai agresive, pentru a normaliza utilizarea in alimentatia umana a insectelor si larvelor, consideram absolut necesara si de extrema urgenta reglementarea interzicerii consumului insectelor si viermilor, atat ca ... citeste toata stirea