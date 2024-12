George Simion se razgandeste si cheama maine oamenii cu lumanari la sectiile de vot: "Democratia din Romania, inmormantata. Nu vom permite!"

George Simion se razgandeste si le cere oamenilor sa iasa in strada dupa decizia CCR: "Democratia din Romania, inmormantata. Luati atitudine"Liderul AUR, George Simion, a anuntat un protest pasnic, convocat pentru duminica, 8 decembrie, la ora 13:00, in fata sectiilor de vot, ca reactie la decizia Curtii Constitutionale a Romaniei de anulare a alegerilor prezidentiale. In ciuda apelului sau initial, din 6 decembrie, cand a indemnat sustinatorii sa nu raspunda provocarilor si sa nu iasa in ... citește toată știrea