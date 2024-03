Gest de bun simt din partea unui sofer care a stropit o femeie cu masina in Cluj-Napoca: Cinste parintilor tai care te-au educat!

Un tanar, care a stropit o femeie aflata pe trotuar in timp ce circula cu masina pe o strada din Cluj, a facut un gest de bun simt.Tanarul a postat pe un grup destinat clujenilor in speranta ca o va gasi pe doamna pe care a stropit-o, oferindu-se sa ii plateasca curatarea hainelor.Intamplarea a avut loc miercuri, 13 martie, pe strada Septimiu Albini din Cluj-Napoca."Vreau sa imi cer scuze doamnei pe care am stropit-o azi cu masina pe Septimiu Albini in jurul orei 14:15. Am vazut tarziu ... citește toată știrea