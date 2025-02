Gest nobil la Cluj! Vietile mai multor pacienti, salvate datorita unei femei aflate in moarte cerebrala. Prelevarea a avut loc la Spitalul de Urgenta Cluj

La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca a avut loc a doua prelevare de organe de la inceputul acestui an.Familia indurerata a unei paciente de 61 de ani gasit puterea de a oferi altor familii sansa de a-i avea pe cei dragi alaturi, fiind de acord cu prelevarea de organe.Astfel, ficatul si rinichii pacientei in varsta de 61 ani, internata pe Sectia Terapie Intensiva I, aflata in moarte cerebrala, vor da o noua sansa la viata unor oameni aflati in suferinta. Echipele de prelevare au ... citește toată știrea