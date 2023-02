Un taximetrist clujean a lovit o masina in parcarea Lidl Observator si nu a plecat pana cand nu a venit proprietarul pentru a-i oferi asigurarea.Proprietarul masinii lovite a relatat tot cazul si a spus ca nu are nevoie de nimic pentru ca daunele sunt minore."Salut guys,In sfarsit si oameni cu bun simt in Clujul asta.Azi, in parcare la Lidl ... citeste toata stirea