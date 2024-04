Gestul emotionant al unei tinere pentru o vanzatoare de langosi din Cluj: "Ar fi un gest frumos acum de Paste pentru un om simplu. Vrea cineva sa ajute?"

In cartierul Marasti, in apropierea Bisericii Sfantul Ioan Botezatorul, o clujeanca vinde langosi la o mica ghereta. Cei care au ajuns prin zona si s-au bucurat de produsele ei spun ca nu au putut sa nu observe blandetea femeii. Astfel o tanara s-a gandit la un gest sufletist, sa schimbe designul afiselor amplasate pe ghereta, pentru a o face mult mai atractiva, cere doar ajutorul clujenilor pentru a le imprima."Este o doamna extrem de amabila si cu un suflet minunat pe care as vrea sa o ... citește toată știrea