Gestul MINUNAT al unui cunoscut rocker clujean, pentru un copil ucrainean, care a fugit din razboi fara chitara

Mihnea Blidariu, solistul trupei Luna Amara, nu a stat pe ganduri cand in magazin a intrat un copil ucrainean, care a fugit de razboi, fara chitara."O mama si fiul ei au intrat azi in magazinul de instrumente muzicale unde lucrez. Erau ucraineni din Odessa. Mama zice "only look", apoi imi spune in engleza ca baiatul nu a mai apucat sa-si ia chitara clasica cand au fugit si acum ii e dor si de aceea au intrat, sa se uite. Sotul, tatal, a ramas in Odessa, sa lupte. Imi vine o idee, vorbesc cu