"Gheboasa" scapa de amenda de la Cluj dupa un proces care a durat un an

Trapperul "Gheboasa", amendat la Cluj pentru ca ar fi injurat pe scena, a scapat de amenda, magistratii au decis azi sa anuleze procesul-verbal, la un an dupa ce a fost deschis procesul."Gheboasa", pe numele adevarat Gabriel Emil Gavris, a atacat in instanta procesul-verbal prin care a fost amendat, ajutat de o asociatie, "Evolutie in institutie", in calitate de intervenient. Instanta a obligat Jandarmeria si la plata cheltuielilor de judecata ale trapper-ului, in cuantum de peste 1.200 de