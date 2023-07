Editia a 9-a a Electric Castle este pregatita sa inceapa, in 19 iulie, pe cele 40 de hectare ale domeniului Banffy, cu 12 scene, un camping cu 20.000 de locuri si 300 de artisti in program, anunta organizatorii.Incepand de azi, 10 iulie, abonamentele pot fi schimbate in bratara de acces la punctele deschise in Bucuresti (AFI Cotroceni si Baneasa Shopping City), sau in Cluj-Napoca (Iulius Mall). De asemenea, bratara poate fi comandata la orice adresa din Cluj-Napoca, Bucuresti, Brasov si ... citeste toata stirea