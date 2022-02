Ghinion! Ce spune Emil Boc despre cazul familiei din Alba, cu copil cu handicap, a caror masina a fost ridicata

Primarul Emil Boc spune ca, in cazul familiei din Alba care a venit la Cluj-Napoca cu copilul cu handicap si le-a fost ridicata masina, s-a aplicat legea.Masina a fost ridicata de Politia Locala in timp ce copilul era operat"Am studiat atent acea poveste. Sunt solidar cu orice familie care are o problema medicala. Oamenii vin din Alba la Cluj pentru ca aici este un puternic centru medical.Pe de alta parte, ni se spune de ce nu ii verificam pe cei care ocupa locurile persoanelor cu ... citeste toata stirea