Ghinion pentru trotinistii din Cluj-Napoca, vor fi obligati sa aiba polita de asigurari RCA

Proprietarii de trotinete vor fi obligati sa aiba polita de RCA, incepand cu anul 2023. Autoritatea care supravegheaza piata asigurarilor va aplica o directiva europeana deja aprobata. In ultimii trei ani, au avut loc mai mult de 300 de accidente in care au fost implicate trotinete, in intreaga tara.O directiva adoptata recent ii obliga pe cei care ies in trafic cu trotineta sa aiba asigurare de tip RCA. Parlamentul are termen pana la inceputul anului 2023 sa introca noua obligatie in legea ... citeste toata stirea