Ghiseul Unic face minuni la Cluj! Consiliul Judetean Cluj stabileste un nou record: Cereri solutionate in doar 12 zile, majoritatea de URBANISM

Digitalizare de succes la Consiliul Judetean Cluj: Numarul cererilor depuse online si solutionate prin Ghiseul Unic a crescut cu 270% in 2024Consiliul Judetean Cluj inregistreaza progrese semnificative in procesul de digitalizare, iar cifrele din 2024 demonstreaza succesul aplicatiei "Ghiseul Unic" in gestionarea cererilor cetatenilor. Conform unei analize realizate de presedintele institutiei, Alin Tise, numarul cererilor depuse si solutionate online a crescut spectaculos cu 270% fata de anul ... citește toată știrea