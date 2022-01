Globurile de Aur 2022. LISTA completa a premiilor acordate

Filmele "Power of the Dog" si "West Side Story" sunt marile castigatoare ale Globurilor de Aur. Primele premii importante ale anului au fost acordate anul acesta in cadrul unei ceremonii restranse, fara transmisie live si fara covor rosu. Castigatorii au fost anuntati online."The Power of the Dog" - "In ghearele cainilor", westernul regizat de neo-zeelandeza Jane Campion a castigat Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic.Este abia al doilea lungmetraj regizat de o femeie care obtine ... citeste toata stirea