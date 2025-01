Globurile de Aur 2025: un roman, nominalizat pentru cel mai bun actor la 2 categorii. Lista completa a nominalizarilor

In acest weekend, se vor decerna Globurile de Aur 2025. Ceremonia are loc duminica noapte, in Beverly Hills, iar filmele The Brutalist si Emilia Perez au cele mai multe nominalizari. Actorul roman Sebastian Stan e nominalizat pentru cel mai bun actor in rol principal atat la categoria drama, cat si la comedie.Actorul roman Sebastian Stan e nominalizat la categoria cel mai bun actor in rol principal intr-o drama, pentru rolul lui Donald Trump in The Aprrentice si cel al lui Edward, din filmul ... citește toată știrea