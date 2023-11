Un golan din Floresti, de 16 ani, a fost retinut de Politia Cluj sub multiple acuzatii.La data de 16 noiembrie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul de Investigatii Criminale au dispus retinerea unui tanar de 16 ani, din localitatea Floresti, cercetat pentru comiterea infractiunii de furt calificat.Din cercetari a reiesit ca acesta, in seara zilei de 8 octombrie a.c., in timp ce se afla intr-un mijloc de transport in comun, ... citeste toata stirea