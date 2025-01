Gradina Botanica "Alexandru Borza", una dintre cele mai iubite atractii turistice din Cluj in 2024! I-au trecut pragul de aproape 250.000 de vizitatori

Gradina Botanica "Alexandru Borza" a fost una dintre cele mai iubite atractii turistice din Cluj-Napoca in 2024, atragand aproape 250.000 de vizitatori din toata lumea.Directorul Gradinii, profesorul Mihai Puscas, a declarat ca anul trecut a fost un adevarat succes, fiind inregistrat un numar record de vizitatori in aprilie - peste 53.000 de oameni. De asemenea, au existat zile in care mai mult de 5.000 de persoane au vizitat gradina."Anul trecut ne-a reconfirmat atractivitatea pentru ... citește toată știrea