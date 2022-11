"Gradina cu dovleci veseli" de la Gradinita cu Program Prelungit "Degetica" din Cluj-Napoca - FOTO

Micutii de la Gradinita cu Program Prelungit "Degetica" din Cluj-Napoca au amenajat ca in povesti curtea cu "dovleci veseli", in 1 noiembrie, de Halloween. Copiii au realizat picturi pe dovleci si apoi i-au aranjat in curte ca intr-un basm.Intr-o atmosfera de sarbatoare, prescolarii de la toate cele patru locatii ale gradinitei au marcat anotimpul toamna printr-o expozitie tematica ce a avut ca scop incurajarea copiilor de a descoperi roadele ... citeste toata stirea