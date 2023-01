Gratuitatile acordate la transportul public in Cluj pentru pensionari se aliniaza cresterilor punctului de pensie

Primaria Cluj-Napoca a lansat in consultare publica un nou Regulament de acordare a facilitatilor la transportul public in comun pentru persoanele varstnice din municipiu. Potrivit primarulu Emil Boc, vor fi majorate plafonalele pentru acrodarea gratuitatilor pe mijloacele de transport in comun din Cluj, avand in vedere cresterea punctului de pensie. Cei cu pensii pana in 2500 de lei vor beneficia de gratuitate pe toate liniile incepand din luna februarie, a mai aratat primarulRegulamentul de ... citeste toata stirea