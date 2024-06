Grav accident aseara in Cluj, o soferita rupta de beata a intrat pe contrasens, a fost retinuta de politisti

Grav accident aseara in Cluj, o soferita rupta de beata a fost retinuta de politisti.Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 19 intre localitatile Calatele si Belis. Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca, o femeie, de 44 de ani, din comuna Margau, care conducea un autoturism inspre localitatea Belis, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat de 61 de ani. La testarea cu aparatul etilotest, in ... citește toată știrea