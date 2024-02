Grav accident de circulatie azi in Cluj, pe DN1E60, un barbat a fost transportat la spital, in accident au fost implicate un autoturism si un camion.Accidentul s-a produs pe DN15E60, in localitatea Luna. Din verificarile preliminare politistii sositi la fata locului au constatat ca un tanar de 25 de ani, care se deplasa dinspre Campia Turzii, ar fi patruns pe sensul opus, intrand apoi in ... citește toată știrea