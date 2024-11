Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in Cluj-Napoca, o duba a intrat pe contrasens intr-o curba la dreapta.Accidentul a fost inregistrat in jurul orei 7 dimineata pe strada Oasului din Cluj-Napoca. Din primele cercetari derulate la fata locului, politistii au constatat ca un tanar, de 24 de ani, care conducea o autoutilitara dinspre Chinteni, ar fi pierdut controlul directiei de deplasare intr-o curba la dreapta, intrand in coliziune cu un autoturism care circula din sensul opus, ... citește toată știrea