Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in Mures, o masina condusa de o clujeanca s-a izbit de un cap de pod, o pasagera de 29 de ani si-a pierdut viata.Accidentul a survenit in jurul orei 7 dimineata pe DN13A, in localitatea Trei Sate din comuna mureseana Ghindari. Din primele date, un autoturism, condus pe directia Sovata - Balauseri, de catre o femeie de 58 de ani, din judetul Cluj, ar fi parasit partea carosabila prin dreapta sensului sau de deplasare, intrand in coliziune ... citeste toata stirea