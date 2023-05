Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, trei raniti, traficul a fost blocat pe ambele sensuri.Accidentul a fost inregistrat in jurul orei 10.15, pe DN1C, in Jucu. Politistii spun ca din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca un barbat in varsta de 75 de ani, care circula cu autoturismul inspre Gherla, ar fi acrosat un autoturism care era oprit pe banda 2 a sensului de mers pentru a vira ... citeste toata stirea