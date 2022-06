Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe un drum din Cluj, un sofer beat a intrat pe contrasens unde s-a izbit de un Tir, circulatia a fost restrictionata.Accidentul a avut loc in jurul orei 7 dimineata, pe DN15, la intrare in localitatea Luna. "Din primele informatii, un autoturism condus de un barbat in varsta de 27 de ani, din comuna Tritenii de Jos, care se deplasa pe directia Targu Mures spre Campia Turzii, ar fi patruns pe contrasens unde ar fi intrat in coliziune cu un ... citeste toata stirea