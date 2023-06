Grav accident de circulatie in aceasta seara in comuna clujeana Mihai Viteazu, un barbat a fost ranit grav dupa ce s-a izbit de o conducta de gaz.Pompierii din Turda au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Mihai Viteazu. La fata locului s-au deplasat o autospeciala complexa cu modul de descarcerare si instalatii pentru stingerea incendiilor, un echipaj SMURD si unul de la Serviciul Judetean de Ambulanta. In momentul sosirii, echipajele operative au ... citeste toata stirea