Grav accident de circulatie in Bihor, pe drumul care leaga Clujul de Oradea, cu patru victime decedate pe loc

Grav accident de circulatie in Bihor, pe drumul care leaga Clujul de Oradea, cu patru victime in aceasta dimineata.O masina cu patru persoane a intrat in coliziune frontala cu un TIR care circula regulamentar din sens opus. Soferul masinii a intrat pe contrasens in conditii care nu au fost inca elucidate si a decedat pe loc, la fel si trei pasageri din masina sa.Primele cercetari efectuate de politistii bihoreni arata ca accidentul mortal de marti dimineata, de pe DN1, s-a petrecut dupa ce ... citește toată știrea