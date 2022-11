Grav accident de circulatie in centrul Clujului noaptea trecuta in jurul orei 2 dimineata, o persoana a fost ranita.Accidentul s-a intamplat la intersectia strazii Eroilor cu Piata Avram Iancu. Conform cercetarilor preliminare, impactul ar fi avut loc intre autoturismul condus de un barbat de 30 de ani din Hunedoara si un altul la volanul caruia se afla un barbat de 32 de ani, din Cluj. In urma accidentului soferul de 32 de ani a fost transportat la spital insa nu a ramas internat, in cazul ... citeste toata stirea