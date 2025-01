Grav accident de circulatie in Cluj in aceasta dimineata, un sofer a murit dupa ce a fost lovit de o locomotiva

Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in Cluj, un sofer a decedat dupa ce a fost lovit de o locomotiva.S-a intamplat in comuna Mintiu Gherlii in jurul orei 7.30. Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca un barbat de 31 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se afla la volanul unei autoutilitare nu ar fi respectat indicatorul de "trecere la nivel cu cale ferata fara bariere", fiind acrosat de o locomotiva care circula pe relatia Gherla - Dej. Din nefericire, ... citește toată știrea