Grav accident de circulatie in Cluj in aceasta dupa-masa, un barbat a decedat, doua femei au fost transportate la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 14.30, pe DN1R, in apropierea localitatii Sancraiu. "Din primele informatii, un barbat in varsta de 47 de ani, din orasul Huedin, care se deplasa cu autoturismul pe directia Belis spre Huedin, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila, ulterior rasturnandu-se", au aratat politistii. ... citeste toata stirea