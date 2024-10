Grav accident de circulatie in Cluj-Napoca azi, 5 raniti

Grav accident de circulatie in Cluj-Napoca azi.Accidentul a avut loc in urma cu putine momente pe strada Oasului din Cluj-Napoca. In accident au fost implicate, din primele date, doua autoturisme. Intr-unul dintre acestea se afla un barbat incarcerat, iar echipajele de prim-ajutor au reusit, dupa mai multa vreme, sa il extraga din masina - constient, dar cu multiple traumatisme. In celalalt autoturism implicat in accident, un barbat nu a reusit sa iasa singur afara, suferind la o prima ... citește toată știrea