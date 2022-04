Grav accident de circulatie in Cluj noaptea trecuta, un barbat a decedat.Accidentul a avut loc in jurul orei 02.30 dimineata, pe DN 1E81, pe raza localitatii Mihai Viteazu. "In jurul orei 02.30, politistii au fost sesizati de catre un conducator auto in varsta de 31 de ani, despre faptul ca ar fi accidentat o persoana. Din primele verificari, autoturismul condus in directia municipiului Turda, l-ar fi surprins si accidentat pe un barbat de 58 de ani, din municipiul Turda, care s-ar fi ... citeste toata stirea