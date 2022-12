Grav accident de circulatie in Jucu in aceste momente, doua masini si un autocamion implicate, patru victime, traficul a fost blocat

Grav accident de circulatie in Jucu in aceste momente, doua masini si un autocamion implicate, patru victime.La fata locului au intervenit echipaje de urgenta din Cluj-Napoca. "In accident sunt implicate un autocamion si doua autoturisme. Sunt patru victime, iar trei dintre acestea incarcerate. Din primele informatii, toate victimele sunt constiente, dar prezinta multiple traumatisme", arata ISU Cluj.La fata locului a fost trimis si elicopterul SMURD de la Jibou. De asemenea, intervin doua ... citeste toata stirea