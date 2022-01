Grav accident de circulatie in Jucu astazi, intre un autocamion si un autoturism.Accidentul a avut loc in jurul orei 11.20, in Jucu. "Din primele informatii furnizate, impactul s-a produs intre un camion, condus de un barbat de 49 de ani, din municipiul Gherla, din directia Cluj-Napoca ... citeste toata stirea