Grav accident de circulatie in Livada in urma cu putine momente, cu doua victime.Pompierii din Dej intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitatii Livada. Din primele date, in accident au fost implicate o motocicleta si un autoturism. Au rezultat doua victime, dintre care una este inconstienta. La fata locului actioneaza o autospeciala cu modul de descarcerare, o ambulanta SMURD si una de la Serviciul Judetean de Ambulanta.Revenim cu informatii.UPDATE ... citește toată știrea