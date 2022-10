Grav accident de circulatie in urma cu putine momente pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din Cluj, cinci raniti.In accident fost implicate doua autoturisme, dintre care unul era rasturnat atunci cand au ajuns fortele de interventie ale ISU Cluj la fata locului. De asemenea, pompierii au gasit sase persoane, dintre care trei erau blocate in masina rasturnata, potrivit primelor informatii. Salvatorii au extras in siguranta toate victimele, care sunt evaluate de catre echipajele ... citeste toata stirea