Grav accident de circulatie noaptea trecuta in Valcea, cu 2 morti, o masina cu numere de Cluj implicata

Accident cumplit in aceasta noapte, in jurul miezului noptii, pe DN 64, pe raza comunei Orlesti. Din primele informatii de la fata locului, ar fi fost vorba de un impact frontal intre doua autoturisme - un Sandero inmatriculat in Olt si un BMW cu numere de Cluj. In urma coliziunii, Dusterul s-a rasturnat in afara carosabilului, arata publicatia Se intampla in Valcea.Impactul a fost unul extrem de violent, doua persoane (un barbat si o femeie) decedand la scurt timp dupa evenimentul rutier. ... citește toată știrea