Grav accident de circulatie noaptea trecuta pe cel mai periculos drum din Cluj, un microbuz si un camion avariate, 2 raniti

Grav accident de circulatie noaptea trecuta pe cel mai periculos drum din Cluj, in comuna Negreni.Accidentul s-a petrecut pe drumul DN1E60, in localitatea Bucea, din comuna Negreni. La fata locului au ajuns o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje de prim-ajutor SMURD si unul al Serviciului de Ambulanta Judetean Cluj. Echipajele operative au gasit un autocamion si un microbuz avariate, in acesta din urma se afla un barbat incarcerat. Barbatul, in varsta de aproximativ 40 de ani, ... citește toată știrea