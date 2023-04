Grav accident de circulatie pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj aseara, un microbuz cu 14 pasageri implicat, sase dintre acestia au fost transportati la spital.Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 22 in localitatea Jucu de Sus. "Din primele cercetari s-a constatat ca o tanara in varsta de 22 de ani, din judetul Bistrita-Nasaud, care circula cu autoturismul din directia DJ 109D, ar fi efectuat un viraj la stanga pentru a patrunde pe o alta strada, fiind acrosata de un microbuz ... citeste toata stirea