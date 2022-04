Grav accident de circulatie pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj azi, un barbat a decedat.Accidentul a avut loc in urma cu o jumatate de ora in localitatea Rascruci din Bontida, pe DN1C, al doilea cel mai periculos drum din Cluj in ce priveste numarul de accidente mortale si grave inregistrate. La fata locului au intervenit echipaje de urgenta cu doua autospeciale. "In accident a fost implicata o autoutilitara, in care se ... citeste toata stirea