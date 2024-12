Grav accident de circulatie pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, un barbat a decedat

Grav accident de circulatie pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj in urma cu putine momente, un barbat a decedat.Echipe de prim ajutor din Gherla au intervenit pe DN 1 C, in apropierea localitatii Iclod, unde s-a produs un accident rutier. Mai exact, a fost vorba despre un pieton accidentat. Barbatul de aproximativ ... citește toată știrea