Grav accident de circulatie pe al treilea cel mai periculos drum din Cluj in aceasta dupa-masa.Accidentul a avut loc pe DN1F, in localitatea Nadaselu, trei masini au fost implicate in acesta. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a fost scos dintr-un autoturism de catre echipajele de urgenta, care au folosit echipamentele speciale pentru a nu-i agrava leziunile. Acesta a fost in permanenta constient si cooperant, fiind transportat la spital. De asemenea, la spital a fost transportat un ... citeste toata stirea