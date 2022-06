Grav accident de circulatie pe cel mai periculos drum din Cluj, cinci masini implicate dintre care un microbuz si doua camioane.Accidentul s-a produs pe DN1 E60, in zona localitatii Poieni, in care au fost implicate doua autocamioane, un microbuz, o autoutilitara si un autoturism. La fata locului au intervenit echipe de urgenta. "La fata locului au gasit doua autocamioane, un microbuz, o autoutilitara si un autoturism avariate, iar in autoturism se afla incarcerata o femeie in ... citeste toata stirea