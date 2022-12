Grav accident de circulatie pe cel mai periculos drum din Cluj in acesta dimineata, o femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni.Accidentul s-a produs in jurul orei 09.50, pe DN1 E60, la intersectie cu DC 74, in localitatea Martinesti din comuna Tureni. "Din primele cercetari rezulta faptul ca un conducator auto de 60 de ani, din municipiul Turda, care se deplasa in directia ... citeste toata stirea