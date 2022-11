Grav accident de circulatie pe cel mai periculos drum din Cluj in aceasta dupa-masa, trei masini implicate, un ranit a fost transportat la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 13.45, pe DN1 E60, la km 483+350 metri, in acesta au fost implicate trei masini. "Din primele date, coliziunea s-ar fi produs pe fondul nepastrarii distantei de siguranta in mers intre 3 autoturisme conduse ... citeste toata stirea